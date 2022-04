A Cesenatico 23 coppie Lgbt per un ritiro spirituale

Una bella pagina per la Chiesa che – come come ha spiegato Davalli al Corriere della Sera – sta per imboccare “una strada rinnovata per interpretare oggi il volto di Dio come quello di un padre che non fa distinzione tra figli di serie b e figli di serie a”.

Le coppie sono arrivate da tutte le regioni italiane, dal centro italia, da Milano, da Genova, da Pescara, dalle province toscane.

Il ritiro è stato ospitato a Cesenatico al Soggiorno Cardinale Schuster dove vivono le suore Orsoline.