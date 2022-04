Assoturismo: “A Pasqua alberghi pieni al 60,4%”

Molto dipenderà, come sempre, dal meteo (non molto promettente per la verità…) ma – secondo le proiezioni di questi giorni – si annuncia una Pasqua di grande lavoro per le attività turistiche di Cesenatico.

In città, nei giorni di festa, è atteso il “pienone” ma non sarà solo il turismo “mordi e fuggi” dei pendolari in gita fuori porta.

Secondo un’indagine di Assoturismo-Confesercenti Emilia-Romagna, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 300 strutture ricettive, gli hotel saranno in media pieni al 60,2%.