“Degrado e immondizia”, Fratelli d’Italia lancia l’allarme

Oltre al problema dell’immondizia, secondo Fratelli d’Italia, “è fondamentale intervenire anche per rinnovare le attrazioni per i bambini, in special modo quelle presenti all’interno dei parchi e dei giardini. Ci aspettiamo tantissime famiglie in vacanza durante la prossima estate – osserva il coordinatore comunale – motivo per cui è necessario che possano avere giochi pienamente funzionanti, oltre che a norma, per poter così regalare ai figli una splendida vacanza, in una Cesenatico più bella, più sicura e alla portata di tutti, specialmente dei più piccoli”.