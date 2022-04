Che beffa: appena spianate le dune arriva la mareggiata!

Un vento fortissimo, accompagnato da un improvviso calo termico (nella vicina Valle del Savio è tornata la neve!), che ha provocato esondazioni in diversi punti di Cesenatico. Si sono registrate ingressioni del mare, in particolare, nella zona di Valverde all’altezza di Via Dante fino a Via Grazia Deledda.

La classica mareggiata che non ci voleva e che, per colpa di raffiche violentissime, potrebbe aver – almeno in parte – vanificato il recente ripascimento della spiaggia.