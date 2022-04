Nell’assemblea dei soci i progetti degli albergatori Adac

Il presidente Leandro Pasini presenta il programma che, assieme al consiglio direttivo, vorrebbe portare avanti. “Un progetto di ristrutturazione, riorganizzazione e di rinnovamento. In tutto questo però è necessaria una visione comune con le altre categorie economiche, con gli enti pubblici e in particolar modo col Comune di Cesenatico se vogliamo continuare a crescere, a sviluppare le nostre imprese e a migliorare la nostra destinazione. E’ per questo motivo che abbiamo cercato di fare fronte comune su un argomento che, è un punto cardine del nostro programma, ossia la DMO. Un organismo che organizzi eventi e manifestazioni in sinergia tra pubblico e privato. E’ lo strumento migliore per arrivare allo sviluppo e al rilancio del turismo. Se la destinazione migliora il suo appeal e diventa più attrattiva, anche le aziende avranno una ricaduta positiva ma dobbiamo attivare un percorso a due vie: le imprese ed il pubblico insieme. Da soli non si va più da nessuna parte!”.

Altro importante punto cardine del nuovo consiglio direttivo è quello di voler dare più attenzione all’ecologia. “Insieme a Legambiente vorremmo iniziare, un percorso di transizione ecologica. Vogliamo aiutare gli albergatori a fare le scelte giuste e a muoversi verso questo orizzonte per avvicinarsi sempre più alle scelte dei consumatori, restare competitivi e generare valore in una prospettiva di lungo periodo – continua Pasini – Legambiente infatti ci ha illustrato quali sono i requisiti che occorre possedere per poter essere considerati Hotel Green. Questa nostra scelta deve andare a braccetto con l’amministrazione comunale che indubbiamente ha già fatto dei passi importanti in questi anni, come ad esempio la Bandiera Blu, la raccolta dei rifiuti porta a porta. Non da meno un progetto di mobilità sostenibile, come quello della tanto attesa Cesenatico Visit e Mobility Card. Una APP sperimentale, prima in Italia, studiata e pensata per ridurre il traffico inutile e maggiore disponibilità di parcheggi”.

Altro tema importante affrontato all’assemblea è quello relativo alla mancanza di forza lavoro, formata e non. “Ogni primavera, da qualche anno a questa parte, ci chiediamo come mai non ci siano persone che vogliano lavorare all’interno di strutture ricettive o più in generale aziende turistiche. Non c’è una sola vera motivazione bensì più di una: i nostri collaboratori non sono più disposti a lavorare diverse ore al giorno senza giorno di riposo, anche se per tre/quattro mesi l’anno; gradirebbero lavorare a turni; chiedono alloggi decorosi; salari adeguati alle mansioni svolte. Inoltre con la NASPI dimezzata i nostri collaboratori non possono permettersi di lavorare soltanto due o tre mesi l’anno – continua il presidente Pasini – Un’epoca è terminata e occorre un cambio di marcia altrimenti saremo sempre più in difficoltà per superare la crisi. C’è bisogno di una forte revisione, di un cambiamento, perché il metodo che si utilizzava negli anni ’60 non funziona più, la riviera non è più appetibile. Avanti di questo passo avremo sempre meno collaboratori disposti a lavorare nelle nostre strutture e un aumento di scarsa professionalità, i lavoratori bravi andranno altrove”.