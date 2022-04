Anche Cesenatico piange la morte di Lorenc Beqari

Questo il suo struggente ricordo affidato ieri alla sua pagina Facebook: “Amici, oggi per me è una giornata in cui vorrei morire. Ieri sera (venerdì, ndr), alle 19.30, è morto il mio fidanzato, ha avuto un incidente in macchina mentre veniva da Ravenna verso Forli. Io dopo un’ora che non rispondeva al telefono (lui lo faceva sempre) mi sono messa in macchina e sono arrivata alla Ravegnana. C’era la polizia che aveva bloccato la strada e ho avuto un presentimento terrificante. Il mio Lorenzino era morto, l’uomo con cui avevo vissuto l’anno più bello della mia vita, colui che amavo sopra me stessa e che lui mi amava e voleva vivere tutto il resto della sua vita per me. Mi hanno portata all’ospedale saputa la notizia e stamattina sono andata dai suoi genitori perchè per me rimangono la mia vera famiglia. Vorrei morire anche io. Anche mio figlio piange perché si era affezionato e pensava fosse la persona giusta per me. Non so se ce la farò amici. Statemi vicino. Vorrei morire anch’io”.