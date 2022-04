Comitati di Zona: tutti gli eletti quartiere per quartiere

“Viviamo un periodo storico in cui la partecipazione elettorale vive diverse criticità e credo che per questo aver raggiunto quasi 1000 votanti sia un buon risultato per Cesenatico che da sempre tiene in grande considerazione il ruolo dei comitati di zona. Cominceremo subito a lavorare con i nuovi eletti per rendere il dialogo con la cittadinanza ancora più fruttuoso e costruttivo”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Ci tengo a ringraziare davvero di cuore tutti i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune di Cesenatico e i cittadini volontari che si sono impegnati con disponibilità e dedizione per queste elezioni. Un ringraziamento va anche a tutti i responsabili delle sedi che le hanno rese disponibili e, la cosa più importante, ai candidati e ai 926 votanti”, conclude l’assessore Mauro Gasperini.