La Dance Dream al Bogart con uno spettacolo benefico

A dare impulso alla “caccia al biglietto” anche il carattere benefico dello spettacolo organizzato in collaborazione con l’associazione “Paola Piraccini” che si occupa di sostegno alle famiglie in difficolta e con la casa Accoglienza “Luciano Gentili” che ha tanti progetti a favore di bimbi a forte rischio sociale.

Portato in scena dal cast già ammirato nello spettacolo “Billy Elliot”, il musical – diretto da Ilaria Esposito – è ispirato al famoso libro per ragazzi “La Fabbrica di Cioccolato” di Roal Dahl. Atteso per la serata Christian Ginepro, il “Willy Wonka” italiano che, come sempre, ha dato il suo prezioso contributo alla realizzazione dello spettacolo.

I biglietti costano 18 euro (ridotto euro 15 per bambini e ragazzi fino ai 12 anni). E’ in vigore, fino al 30 aprile, anche una promozione dedicata ai gruppi: ogni cinque biglietti da 18 euro, il sesto ingresso è in omaggio. I bambini sotto i 4 anni non pagano (Info e prenotazioni al 347 918 22 44).