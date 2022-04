E’ in arrivo la Cesenatico Visit e Mobility Card

E’ un progetto dedicato alla mobilità sostenibile perché permette di ridurre il traffico con conseguente riduzione di emissione di gas tossici, maggiore disponibilità di parcheggi e meno traffico per le strade cittadine. “Anche questo in linea con la nuova tendenza ecosostenibile che ha abbracciato, in questi ultimi tempi, l’associazione degli albergatori di Cesenatico,” dice il presidente Adac, Leandro Pasini.

Questa iniziativa è stata intitolata Cesenatico Visit e Mobility Card. Visit perché verrà gradualmente integrata con altri benefit quali l’ingresso al Museo della Marineria, Casa Moretti e Museo Pantani e Mobility perché permette ai turisti di muoversi, all’interno della città di Cesenatico gratuitamente per uno, tre o sette giorni a seconda della durata della vacanza.

Gli ospiti della nostra cittadina potranno ottenere i codici coupon dal proprio hotel e utilizzarli sulla APP dedicata, facilmente scaricabile sul proprio smartphone, attivare la card per i propri spostamenti, anche per più persone nel caso di gruppi o famiglie che viaggiano insieme. L’APP sarà accessibile anche per i turisti stranieri, i contenuti saranno tradotti per essere fruiti da tutte le tipologie di utilizzatori.

Gli albergatori interessati a prendere parte all’iniziativa dovranno fare richiesta di attivazione negli uffici Adac a partire dal 20 aprile.