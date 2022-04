Anche Cesenatico parteciperà alla staffetta del “Bibbia Festival”

Il Bibbia Festival si apre domani (venerdì 15 aprile) con la lettura continuativa del Nuovo Testamento: 24 ore non stop di lettura, in un gazebo in piazza Giovanni Paolo II davanti alla Cattedrale di Cesena. Coinvolti circa novanta persone di fede diversa.

A conclusione della lettura inizierà la Staffetta della Parola, con la Bibbia che ‘viaggerà’ nelle chiese cattoliche, ortodosse e luterane del territorio.

Prima tappa, sabato 16 aprile alle 17, il convento dei Cappuccini, a Cesena. Il giorno successivo, domenica 17 aprile alle 16,30, la Bibbia sarà portata presso la chiesa greco cattolica romena (chiesa di Boccaquattro). Lunedì 18 aprile alle 10,45 la staffetta prosegue per la chiesa di Cannucceto di Cesenatico. Il programma prosegue toccando la chiesa luterana di Bologna, per fare ritorno a Cesena nella chiesa di Santo Stefano, a Santa Maria Goretti, nella chiesa del Lugaresi (chiesa ortodossa romena), a Case Finali, a San Paolo, a Palazzo Ghini in corso Sozzi a Cesena, nella chiesa avventista in via Gadda a Cesena, per concludersi il 5 giugno nella parrocchia di Villalta di Cesenatico.