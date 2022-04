Azzurro come il Pesce: torna la tradizione marinara

Nella zona del Mercato Ittico, sull’asta di Ponente del porto canale, si troverà lo stand gastronomico dei pescatori: l’associazione Tra il Cielo e il Mare, mentre in via Leonardo da Vinci si potranno assaggiare i piatti preparati dalle sapienti mani di Armatori e Pescatori Cesenatico.

Nel cortile del Museo della Marineria lo stand dei volontari Amici della Ccils, mentre in via Anita Garibaldi troveranno spazio gli stand delle le Associazioni Ristoratori Cesenatico: A.R.T.E. in cucina e A.RI.CE., che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, come cozze e vongole in guazzetto, fritto misto dell’Adriatico, passatelli in brodo di pesce e altre ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna.

La motonave New Ghibli infine, ormeggiata lungo il porto canale all’altezza di piazza Ciceruacchio, accoglierà a bordo gli ospiti con le specialità al profumo di mare, utilizzando rigorosamente il pescato dell’Adriatico.

A far da cornice alle degustazioni, lungo il porto canale, in via Mazzini, via Saffi, via Armellini e via Anita Garibaldi, da sabato 23 a lunedì 25 aprile dalle 9 alle 23, verrà organizzato un grande mercato ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo.

Non poteva mancare l’animazione e il divertimento per i più piccoli. Le aree dedicate all’intrattenimento saranno allestite in via Fiorentini, via Baldini e via Leonardo da Vinci, con giochi d’ingegno, abilità e giostre per bambini.

Agli eventi culturali sono invece dedicati due “salotti”: uno che presenterà temi prettamente collegati al mare e alla pesca, l’altro che spazierà nei vari campi della cultura a Cesenatico.