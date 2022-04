Calcio, riparte il Trofeo Città di Cesenatico

Si giocherà nei bellissimi centri sportivi Stadio dei Pini Germano Todoli di Cervia-Milano Marittima, Stadio Moretti di Cesenatico, Stadio di Castiglione di Ravenna, Polisportiva 2000, Campo Sportivo di Pinarella e Campo Sportivo di Montaletto a Cervia, Centro Sportivo Peep, Campo Sportivo di Boschetto e Campo Sportivo di Cannucceto a Cesenatico. Saranno 130 le squadre in rappresentanza di oltre 50 Società Sportive: un torneo per ciascuna annata di scuola calcio e settore giovanile, dalla categoria “Primi Calci Under 9 2014″ improntata sul Fair Play e sull’auto arbitraggio, fino ai ragazzi Under 19 della categoria Juniores”.