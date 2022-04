Il libro di Roberto Mercadini entra alla Malatestiana

“Entrambi toscani, geniali e precoci, non potrebbero essere più distanti: Michelangelo è capriccioso, perfezionista, trasandato nei modi ma determinato a farsi strada a colpi di scalpello; Leonardo è un uomo dai contorni sfumati, elegantissimo, non rispetta mai una consegna e, tra le tante mansioni, finisce persino a fare il musicista di corte. Perché questa è una storia con tappe straordinarie e inaspettate, tra buie botteghe d’arte e cappelle che esplodono di colore. Un’epoca in cui, come nelle vite di Leonardo e Michelangelo, non ci sono confini tra le luci e le ombre: l’ingegno solare dei gesti perfetti di un artista convive sempre con le tenebre dell’ossessione”.

Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Con oltre 150 date all’anno, porta in giro per l’Italia i suoi monologhi di narrazione. Per Rizzoli ha pubblicato Storia perfetta dell’errore (2018) e Bomba atomica (2020), vincitore del torneo letterario di Robinson, ora entrambi disponibili in BUR.

Per prendere parte all’evento, in programma alle 17 e alle 21, occorre prenotarsi scrivendo una mail a [email protected] oppure contattando il 0547 610892.