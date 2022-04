Il meteo prevede sole: Cesenatico si prepara al “pienone”

Sarà una Pasqua col sole a Cesenatico. Una bella notizia per il nostro turismo che, nel prossimo fine settimana, celebrerà il tradizionale avvio della stagione delle vacanze.

Nella nostra città, così come in tutta la riviera romagnola, è atteso il “pienone” anche se non tutti gli alberghi saranno aperti e tanta gente arriverà dalle vicine città dell’entroterra per la classica “gita fuori porta”.