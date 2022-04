Da maggio stop all’obbligo della mascherina al chiuso

Anche se la curva pandemica resta su livelli di attenzione (nella nostra Cesenatico, nell’ultimo mese, una media di oltre 200 nuovi contagi alla settimana), il Governo sembra orientato, dal prossimo mese di maggio, a togliere l’obbligo delle mascherine al chiuso.

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri, ospite di ‘Timeline’ su SkyTg24: “Staremo più tempo all’aperto perché la stagione lo consentirà, ma sarà sempre utile tenerla in tasca, io stesso farò così e lo consiglio. All’occorrenza così come mi metto gli occhiali per leggere o per guidare la sera metterò la mascherina in caso ci siano assembramento senza vergognarmene, senza se e senza ma”.