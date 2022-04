Festival De Genere, ecco il cartellone degli appuntamenti

Le attività del 2022 si sono aperte mercoledì 13 aprile alla Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo. La rassegna approderà a Cesenatico sabato 14 maggio al Museo della Marineria che ospiterà il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini per un incontro dal titolo “Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni”.

Un’altra importante novità del 2022 è quella del primo Premio per la miglior tesi di laurea sul tema del genere. Il bando è in pubblicazione da oggi, martedì 12 aprile, sul sito dell’Unione www.unionerubiconemare.it con scadenza per la partecipazione al 30 settembre 2022. Gli elaborati potranno essere inviati a partire dal 1° giugno 2022. Il Premio scaturisce dalle donazioni ricevute dallo Sportello antiviolenza Alba lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne 2021. Lo sportello Alba ha ricevuto nell’occasione donazioni da Gambettola Città della Solidarietà, Posta, negozio di abbigliamento di Savignano sul Rubicone e da libere offerte durante lo spettacolo “Le donne…che storia!” in scena al teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli il 3 dicembre 2021, nonché dalla Camera del Lavoro di Cesena. Anche l’associazione Voce Amaranto ha ricevuto donazioni per le attività di interesse culturale che sta promuovendo. Il totale, 2.547 euro, è stato destinato in parte al Premio per la tesi di laurea e, per 1.547 euro, alla formazione professionalizzante per una delle donne in percorso di uscita dalla violenza presso lo sportello.