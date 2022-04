Fondo Zaffagnini. Arcivio di 12mila foto resta a Cesena

L’archivio delle 12 mila foto di Giovanni Zaffagnini non andrà all’estero ma resterà in Romagna, nello specifico a Cesena. È questa la notizia che soddisfa l’Amministrazione comunale destinataria, da parte della Regione Emilia-Romagna, di un contributo di 170 mila euro per l’acquisto dell’Archivio relativo alle tradizioni folkloriche e alle indagini musico-etno-antropologiche di area romagnola. La Regione infatti, attraverso il Servizio Patrimonio culturale, intende supportare il Comune di Cesena nell’acquisto e nell’attività di catalogazione e valorizzazione del Fondo Zaffagnini, affinché risulti consultabile nella sua complessità e organicità, in quanto il lavoro del fotografo fusignanese costituisce il punto di riferimento per lo studio della cultura romagnola.