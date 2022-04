Violenza sulle donne, i dati dello sportello Alba

Il progetto Generi e Gener-Azioni insieme contro la violenza é tuttora in corso. Gli istituti comprensivi coinvolti sono quattro, nei Comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Longiano, Cesenatico e Savignano sul Rubicone, per un totale di 43 classi e più di 800 ragazzi coinvolti. Gli interventi hanno visto in campo Asp del Rubicone, l’associazione Sos donna e l’associazione Cam (Centro per uomini maltrattanti di Ferrara) con un lavoro di prevenzione e di contrasto agli stereotipi di genere e metodi innovativi e proattivi. A cura di Exuvia aps e associazione Voce Amaranto sono in corso progetti di alternanza scuola-lavoro che interessano 35 liceali attivi in laboratori e nella preparazione del festival che si terrà in ottobre 2022.