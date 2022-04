“Aiutateci a costruire un osservatorio astronomico a Cesenatico”

Villi, perché un osservatorio astronomico a Cesenatico?

“Perché l’Astronomia è, da sempre, un argomento che affascina tutti, fin dai primi anni della scuola. Il cielo stellato nasconde un universo tutto da scoprire che, spesso, va oltre il senso comune delle cose o il vissuto quotidiano”.

A che pubblico si rivolgerebbe?

“Un osservatorio è per tutti: in primis, per i ragazzi che frequentano la scuola, perché trovano in esso un prezioso aiuto nella comprensione di ciò che li circonda e che, purtroppo, a scuola non viene insegnato; per gli abitanti del territorio in quanto arricchisce l’offerta culturale già esistente; per gli ospiti o turisti che troverebbero un servizio originale che non ha eguali in altre zone d’Italia”.

Ma una struttura astronomica è già presente a Ravenna…

“E’ vero ma il Planetario, che è esclusivamente dedicato alla divulgazione scientifica, ha caratteristiche completamente diverse da quelle che ho in mente io. Al suo interno gli spettacoli, molto interessanti, si limitano a delle semplici proiezioni del cielo dentro una cupola. Eppure, ogni anno può contare migliaia di visitatori paganti. Un osservatorio, però, dalla didattica alla ricerca, può fare molto di più. Il mio progetto è incentrato su un’opera che manca completamente sul litorale romagnolo e che contribuirebbe ad arricchire anche la nostra offerta turistica”.

In che modo?

“Il cosiddetto astroturismo non è una pratica riservata unicamente agli appassionati di astronomia, ma trova estimatori tra tutti coloro che vogliono ammirare il cielo notturno nel suo massimo splendore, sotto la guida di un esperto. Cesenatico, in questo senso, ha tutte le carte in regola per avere successo”.

Quali attività si svolgerebbero al suo interno?

“In primis serate di divulgazione e di osservazione pubbliche. Poi eventi congressuali e meeting fra studiosi (magari, in sinergia con la sala conferenze del Museo della Marineria). Per approfondimenti, si possono promuovere conferenze pubbliche, tenute da personaggi conosciuti dal grande pubblico. Un’altra simpatica iniziativa sono gli Star Party, dove partecipano tanti appassionati con i loro strumenti che sono ben lieti di coinvolgere i curiosi”.

Si parlava anche di “funzione didattica”…

“Sì, oltre all’attività scientifica, che resta imprescindibile, una delle funzioni più importanti di un osservatorio è quella di rapportarsi con le scuole, dalle materne alle superiori. E’ molto importante creare una connessione diretta con gli studenti che, notoriamente, sono assetati di tecnologia e di nuove esperienze scientifiche. Da esperienze passate, spesso emerge un grande interesse per l’astronomia soprattutto dai più piccoli”.

Come si coinvolgono gli studenti?

“Dopo un primo periodo di istruzione e addestramento, con lezioni teoriche in classe ed esperimenti in osservatorio, gli studenti possono partecipare a campagne osservative anche internazionali e contribuire, così, al raggiungimento di importanti risultati scientifici. Si tratta di un progetto ambizioso ma fattibile, che non ha precedenti, se non in qualche college americano. L’osservatorio diventerebbe dunque un punto di aggregazione sano per i giovani che, in questo modo, oltre allo skate-park e al ciclodromo, avrebbero nella nostra città anche opportunità di carattere più culturale e scientifico”.