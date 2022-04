Terzo furto in un anno al “Giardino dei sapori perduti”

Come spiega, non senza amarezza, il titolare “si tratta del terzo furto negli ultimi mesi, per cui a questo punto non ha più senso parlare di sfortunata coincidenza”. Nelle due precedenti occasioni, il ladro era riuscito ad entrare nella pasticceria di via Fiorentini rubando anche quella volta i soldi del fondo-cassa ed altri supporti informatici. I classici furti, insomma, in cui il danno alle strutture è più alto del bottino.