Azzurro come il Pesce, tutti gli appuntamenti culturali

Dopo la cerimonia di chiusura dell’Expo di Dubai e la cerimonia di apertura di Procida Capitale Italiana della Cultura, arriva a Cesenatico Piano Sky, il concerto con due pianiste che si esibiranno dal vivo, librandosi magicamente in aria con i loro strumenti. L’appuntamento è in piazza Pisacane, lunedì 25 aprile. Il primo spettacolo è in programma alle 17, il secondo alle 19.

Infine, in tutti i giorni di Azzurro come il Pesce, da sabato 23 a lunedì 25 aprile dalle 9.30 alle 18.30, in via Fiorentini andrà in scena “Un mare di Alici”, l’area intrattenimento per bambini con giochi giganti in legno, laboratori manuali e tanto altro…