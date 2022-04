Collisione al largo di Cesenatico tra due pescherecci. Per fortuna il danno è stato contenuto e non risultano feriti gravi. Il fatto è successo intorno alle 23; a scontrarsi due pescherecci che praticano la pesca a strascico entrambi iscritti al compartimento di Rimini. Una delle due, la più piccola, di solito attracca a Bellaria mentre la seconda a Rimini. Entrambe le imbarcazioni, nonostante l’impatto, sono riuscite a tornare in porto a Rimini. Sulle cause dell’accaduto indaga la Guardia Costiera di Rimini.