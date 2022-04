Asfalti, parte il piano da 850mila euro

Sta per cominciare il piano asfalti 2022 del Comune di Cesenatico. Nei primi giorni di maggio prenderanno il via i lavori che saranno realizzati dalla ditta CBR di Rimini che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 8,11%. Il totale dell’investimento da parte del Comune di Cesenatico sarà di 850mila euro, una cifra che si conferma importante come quelle stanziate negli precedenti per le manutenzioni stradali.