Domenica a Cesenatico torna la gara coi metal-detector

“E’ un evento che, prima della pandemia, ogni primavera richiamava a Cesenatico tantissimi appassionati – spiegano i soci di Securitaly Roberto Terranova e Stefano Della Chiesa – del resto, l’hobby dei metal-detector anche in Italia annovera sempre più praticanti. Siamo partiti otto anni fa quasi per gioco, oggi invece l’evento è diventato, nel suo genere, uno dei più importanti a livello europeo. E siamo sicuri che, con l’appoggio di un colosso come Garrett, nel futuro questa manifestazione possa diventare sempre più importante”.

Confermata la formula degli anni passati. I partecipanti, con qualsiasi marca o modello di metal detector, si ispireranno alle avventure dei protagonisti di “Diggers” (Cercatori d’oro), il celebre reality televisivo in onda su National Geographic. E proprio dagli Stati Uniti, per la precisione dal Texas, è attesa una delegazione di Garrett, la più prestigiosa azienda del mercato mondiale dei metal-detector.

La gara cesenaticense si svolgerà come detto sulla spiaggia libera davanti al grattacielo, in un “campo gara” di circa 3500 mq. Scopo della contesa è quello di trovare i gettoni precedentemente sotterrati sotto la sabbia (al massimo a 10-15 centimetri di profondità). I gettoni sono realizzati in differenti tipologie di metallo e verranno mostrati solo il giorno della gara.

La gara sarà suddivisa in 4 turni di qualificazione (che si svolgeranno alla mattina della domenica), due semifinali e una gara finale in programma nel pomeriggio dalle ore 15.30.

Nell’ultima edizione, quella del 2019, aveva trionfato sotto la pioggia l’italo-albanese di Alba Adriatica Klevis Pajo davanti a Simone Montaletti di Forlimpopoli e Gabriele Olei di Ravenna. L’anno prima, invece, si era imposto il giovane marchigiano Marco Pascucci (di Tolentino) davanti ad Andrea Fabio Gatta di Lodi e proprio a Klevis Pajo (in quell’occasione primo romagnolo della graduatoria era stato il cesenate di Bulgarnò Nerio Vincenzi).

Alla gara possono partecipare tutti i cercatori a prescindere dal livello di esperienza o dal modello di metal detector posseduto. E per chi vuole cimentarsi per la prima volta in questa disciplina e non possiede la necessaria strumentazione, il metal detector verrà fornito direttamente dagli organizzatori.

Inoltre, ai margini del campo di gara, è presente una vasta area bambini dove anche i più piccoli potranno cimentarsi nella ricerca con metal detector, seguiti dallo staff di Detectorshop.

Con il “Garrett Contest” tornano anche le “detectorine”, le conturbanti bellezze che animeranno la sesta edizione della manifestazione. Per celebrare il ritorno della rassegna sono state selezionate cinque performer professioniste. Sul palco di piazza Costa si alterneranno le Violet’s Angels, ovvero le ballerine di diverse nazionalità selezionate da Melissa Bortot, in arte Miss Violet Queen, l’artista di Cesenatico che è anche il “volto” ufficiale di molte campagne promozionali di Securitaly. Con lei saranno presenti Ludmilla Markova, Andrada Greceanu, Sofia Correa e Debora Genchi.

Oltre ad esibirsi, le “detectorine” avranno – come da tradizione – anche il compito pestifero di “disturbare” i 250 concorrenti sul campo gara. Un diversivo per ricordare il vero spirito del Garrett Contest che, al di là della classifica finale, è prima di tutto un’occasione di aggregazione all’insegna del divertimento e del buon umore.

Info www.garrettcontest.it