In Romagna c’è ancora chi offre lavoro “vero”: 50 assunzioni alla Vignali

Cinquanta nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato. E’ la sfida al futuro lanciata da Vignali Logistic Service Provider S.R.L., azienda con sede a Bertinoro leader nel settore della logistica e dei trasporti.

Malgrado un biennio lastricato di incertezze, l’azienda di Bertinoro ha deciso di implementare il suo organico, assumendo una cinquantina di addetti alla movimentazione delle merci che, ormai da anni, lavoravano in outsourcing nella filiera aziendale.

“Nonostante questo si traduca in un investimento importante per l’azienda e nonostante il periodo consiglierebbe una politica dei costi più oculata e prudente – spiega l’Ad Fabio Vignali – abbiamo deciso di fare una scelta controcorrente e di ‘fidelizzare’ il personale che, nella realtà, sentivamo già ‘nostro’. Molti dei neo-assunti, infatti, lavorano stabilmente all’interno delle nostre piattaforme da più di 5 anni. Malgrado l’azienda sia solida e con fondate prospettive di crescita, l’analisi del contesto ci suggeriva soluzioni meno impattanti, ma esiste anche una componente etica dell’impresa e questa volta l’obiettivo era premiare chi lo meritava. Per noi la ‘componente umana’ è fondamentale ed il magazzino rappresenta un segmento chiave nel corretto funzionamento della nostra azienda. Per questo, in accordo con le sigle sindacali, abbiamo voluto formalizzare le assunzioni senza periodo di prova, prendendoci in carico i costi della formazione e tenendo conto, per ciascun lavoratore, dell’anzianità di cantiere. In questo modo, dopo tanti anni nel precariato, daremo stabilità e certezze a questi lavoratori e alle loro famiglie”.