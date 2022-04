La famiglia Canducci torna a gestire lo storico ristorante Due Ponti

Il mondo sta andando verso una cultura veg?

“Non direi. In questi anni, da noi come altrove, è cresciuta molto tra la gente la cultura alimentare. Oggi sappiamo tutti che la carne della grande distribuzione organizzata, che proviene per gran parte da allevamenti intensivi, ha dei livelli di qualità non straordinari. Quando si dice che un ‘elevato consumo di carne non rappresenta la dieta ideale’ si intende quella degli animali da batteria, quelli cioè che – allevati in situazioni di stress – vivono senza mai sentire il sole sulla pelle o l’erba sotto i piedi. Per questo, visto che gli spazi ce lo consentono, tra i miei progetti c’è la creazione di un allevamento di bestiame a ‘km 0’ dove curare personalmente la crescita dei capi e dunque la qualità delle materie prime”.

Un legame sempre più saldo con il territorio…

“Esattamente. Già oggi produciamo i nostri salami e le nostre salsicce in maniera artigianale ed anche la carne la acquistiamo direttamente da un allevatore certificato di Ravenna. La stessa farina che utilizziamo per fare la pasta fresca proviene dal molino Ronci di Riccione e l’idea, molto presto, è quella di creare un orto biologico nei nostri terreni per avere, in ogni stagione, prodotti freschi. Insomma, quasi tutto ciò che si mangia e si beve da noi proviene dal territorio romagnolo”.