Ristorante chiuso a Pasqua per mancanza di personale

Una situazione comune a tutte le attività della riviera romagnola, dove la penuria di lavoratori – più del Covid, della guerra e del caro-vita – è ormai diventata l’emergenza più preoccupante: “Non voglio in nessun modo fare un discorso classista – prosegue Calò – ma temo che tutti questi sussidi, distribuiti a pioggia sul territorio nazionale, abbiano un po’ rovinato il mondo del lavoro. Oggi tanta gente preferisce ‘accontentarsi’ e, di fronte a proposte di assunzioni serie e regolari, sceglie il reddito di cittadinanza anziché una stagione di lavoro. Sui nostri social abbiamo pubblicato e sponsorizzato tantissimi annunci, ricevendo in cambio zero risposte. In questo scenario davvero preoccupante sta emergendo un fenomeno nuovo, quello del ‘furto del personale’, una guerra dei poveri che, a colpi di ‘incentivi’ pagati in nero, rischia di mettere in ginocchio tante attività”.

“Io vorrei che i miei ristoranti lavorassero a pieno regime ma, non potendo spremere la forza lavoro, avendo i dipendenti contati, sono costretto a fare delle scelte, chiudendo i locali a metà giornata o comunque rinunciando a più turni di ristorazione. A Bellaria, nel fine settimana di Pasqua, malgrado avessimo aperto da appena un mese, ho mandato via un centinaio di persone. Il paradosso è questo – conclude Calò – i clienti non mancano ma, senza personale, non hai la possibilità di accontentarli”.