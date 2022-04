Savignano, il Curie entra nel maggio dei libri

Si inizia sabato 23 aprile, dalle 17 alle 18, nella biblioteca dell’Istituto, con la presentazione a cura di Rita Ramberti de Il granchio e la farfalla di Alessandra Gobbi e il dialogo con l’autrice, accompagnato da musiche originali di Fabio Lanyux Rossi alla chitarra acustica fingerstyle. A seguire (dalle 18 alle 19) letture da Alda Merini, Amelia Rosselli e Massimo Salvati, con accompagnamento musicale di Emma Franceschetti. Martedì 26 aprile dalle 14.30 alle 16,30 l’Aula magna accoglierà l’incontro di introduzione e contestualizzazione storica di Partigiane. Storie di donne nella Resistenza, a cura di Francesca Panozzo del Museo Ebraico di Bologna. A seguire, dalle 17 alle 19, la biblioteca ospiterà il

Gruppo di lettura per un incontro su Il quinto figlio di Doris Lessing. Maestro di gioco sarà la professoressa Florinda Neri. Lunedì 9 maggio dalle 17 alle 18 nell’Aula Magna Alice Sapia, Sabrina Fattori e Viviana Foglio condurranno Esperienze … empatiche: albi illustrati e Kamischibai. A seguire, dalle 18 alle 19 Sabrina Fattori presenterà Inizia da te, crescita personale e life skills di Santina Claudia Micieli, psicologa e mediatrice familiare. Mercoledì 11 maggio alle 17 l’incontro con Roberto Mercadini sul suo ultimo libro L’ingegno e le tenebre. L’autore si intratterrà in dialogo con il pubblico e con letture dal romanzo. L’appuntamento conclusivo della rassegna è fissato per venerdì 13 maggio dalle 10 alle 12 in piazza Borghesi e nel giardino pubblico di piazza Giovanni XXIII con letture itineranti nella città di Savignano a cura degli apprendisti lettori dell’Istituto “Marie Curie”. Invitati speciail saranno gli alunni e gli studenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del territorio.