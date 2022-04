Nuovi posti per lo spettacolo di Drusilla Foer

Eleganzissima, dopo un primo sold out siglato in poche ore, si aggiungono biglietti allo spettacolo di Drusilla Foer, unica data in Emilia Romagna a Cesenatico il 14 luglio all’Arena Cappuccini, ore 21 circa. Questa opportunità è dovuta al fatto che con la scadenza dello stato di emergenza teatri e arene, come quella di Cesenatico, possono tornare a piena capienza.

Il click day è fissato per le ore 12 del 27 aprile sul sito di prenotazioni ticketone.it.