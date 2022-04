Cesena celebra l’International Jazz Day con Flavio Boltro e Guido Pistocchi

“L’Unesco crede nel potere del Jazz come strumento per la pace, il dialogo e la comprensione reciproca”. Con questo messaggio, più che mai presente alle coscienze nel momento presente, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha motivato l’istituzione nel 2011 dell’International Jazz Day, che ricorre ogni anno il 30 aprile.

Per onorare questa ricorrenza, nata con lo scopo di “aumentare la consapevolezza delle virtù del jazz come strumento educativo e di empatia, dialogo e cooperazione tra le persone”, l’associazione di promozione sociale Agogica di Cesenatico promuove un’anteprima di grande musica in collaborazione con Tade Aps Teatro Jolly di Cesena.