Addio a Mario Guidazzi, storico esponente repubblicano

In consiglio comunale per 37 anni (dal 1970 al 2007), il nome di Mario Guidazzi è legato doppio filo anche alla politica di Cesenatico dove, fino a qualche anno fa, coordinava – seppur in maniera informale – l’attività politica dell’Edera locale. In particolare si adoperò durante le elezioni amministrative del 2001, tentando di togliere il governo della città al centro-sinistra, ma Damiano Zoffoli vinse le elezioni per la seconda volta consecutiva e il sogno di Guidazzi tramontò.