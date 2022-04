Cambia la legge, rinviato il dragaggio del porto canale

E’ un rinvio che preoccupa non poco le circa 480 imbarcazioni che gravitano nel porto di Cesenatico visto che – con i fondali insabbiati e pieni di detriti – il dragaggio viene considerata un’opera non più procrastinabile. Negli ultimi anni, infatti, in particolare nelle giornate di bassa marea, per molte grosse imbarcazioni c’è stato il rischio concreto di arenarsi.