Auto contro gruppo di ciclisti: due morti nel cesenate

Un gravissimo incidente è avvenuto oggi, poco prima delle 13, sulle strade del Cesenate, dove una motocicletta di grossa cilindrata è piombata a forte velocità contro un gruppo di ciclisti che pedalava sulla strada tra Borello e Piavola. Tragico il bilancio: due morti.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava viaggiando in sella ad una Aprilia Tuono Mille in via Linaro lungo la Provinciale 29, poco oltre il centro abitato, quando – per cause ancora al vaglio degli inquirenti – avrebbe falciato un gruppo di ciclisti.