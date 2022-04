Lettera di una figlia al padre morto per Covid

Sono sessanta i cittadini di Cesenatico deceduti per Covid-19. Un lungo rosario di lutti che, in questi ultimi due anni, ha segnato tante famiglie della nostra città.

Ad un anno esatto dalla scomparsa del padre – morto solo, senza il conforto dei suoi cari in un letto del reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini – una giovane donna ha deciso di condividere con noi il suo dolore affidandoci una lettera commovente.

La pubblichiamo per ricordare chi come lui non ce l’ha fatta e – per espressa volontà dell’autrice – anche gli altri 59 cesenaticensi strappati alla vita da questa maledetta pandemia.