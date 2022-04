Mascherine, smart working e Green Pass, cosa cambia dal 1° maggio

Da domani (domenica 1° maggio) cambiano i protocolli Covid, sia per l’esibizione del Green Pass, che per l’uso della mascherine, ma anche per lo smart working.

Dal 1° maggio la certificazione verde rimane per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà necessaria per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Unica eccezione, “le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa, per i quali resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre”.