Al via le finali delle Olimpiadi italiane della matematica

In campo, sui tavoli della colonia Agip, scenderanno 301 concorrenti, 31 studentesse e 270 studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane. I finalisti troveranno 6 problemi da risolvere in 4 ore e mezza. Si tratta di problemi per i quali non è sufficiente una risposta numerica, ma è necessario sviluppare un’argomentazione rigorosa e completa che giustifichi la risposta: una dimostrazione.

Oltre a questa gara, negli stessi giorni ci sarà anche la 23° edizione nazionale della gara a squadre. A differenza delle gare individuali, dove ciascun concorrente è da solo nella propria sfida ai problemi, nelle gare a squadre i 7 rappresentanti di ogni scuola collaborano alla risoluzione dei problemi assegnati. A Cesenatico saranno presenti 101 squadre miste e 24 squadre femminili, per una finale a loro dedicata: questa gara punta a ridurre la differenza di partecipazione alle competizioni matematiche tra ragazzi e ragazze, che tuttora è presente, tanto in Italia quanto all’estero.

Attraverso le gare olimpiche, sia individuali sia a squadre, la matematica, pur presente a scuola fin dalla primaria, si presenta sotto una nuova luce, lasciandosi riscoprire da studentesse e studenti.