Auto elettriche, il mercato fa un balzo in avanti: quali sono le migliori e-car?

In secondo luogo, la loro distribuzione è molto sbilanciata a livello territoriale, il che ovviamente aumenta le problematiche per chi si muove con una e-car. Ad ogni modo, i possessori di un veicolo a batteria possono comunque dare uno sguardo ad alcuni articoli online, che mostrano come si effettua la ricarica di una auto elettrica a casa, per ovviare appunto al problema della carenza di colonnine. Sono i grandi centri del Nord a registrare la presenza più importante a livello di colonnine, con alcune eccezioni come Palermo, Catania e Bari.

Quali sono le migliori automobili elettriche del momento

Le Fiat rappresentano senza dubbio le auto elettriche più amate in Italia, soprattutto per merito delle versioni elettriche di auto iconiche del calibro della 500, perfetta per un uso cittadino. Promossa a pieni voti anche un’altra casa automobilistica piuttosto nota dalle nostre parti, come la Toyota, che spicca soprattutto per merito del suo fuoristrada ad alimentazione ibrida Rav4 Hybrid. Fra gli altri marchi di successo, e impegnati nel settore dell’elettrico, troviamo la Seat con la sua Mii, la Mazda con la MX-30, La Nissan con la Leaf, e infine la Mini Cooper elettrica SE.