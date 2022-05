Ecco la “Chase the Sun”, un nuovo evento sportivo a Cesenatico

In ogni caso, il concetto è chiaro: tagliare in due l’Italia, dall’Adriatico al Tirreno percorrendo 264 chilometri in bicicletta.

Un evento “planetario” che si correrà in Italia, ma in contemporanea anche in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Con lo stesso obiettivo, inseguire il sole e la voglia di condividere il piacere di stare insieme e pedalare, in quella che è la “festa ciclistica del Solstizio d’Estate”.