Ciclismo, domenica a Cesenatico il “Memorial Michael Antonelli”

Per una singolare coincidenza del destino, il giorno dopo la gara – il 9 maggio a Pistoia – è in programma l’udienza preliminare per la morte di Antonelli che, come noto, avvenne due anni fa dopo una lunga agonia in seguito alla caduta in una scarpata durante la Firenze-Viareggio 2018, il 1 di agosto.

Il 22enne dilettante di San Marino, tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali, rimase vittima del terribile incidente lungo la discesa di Monte Oppio poco prima della località di Limestre nel comune di San Marcello Pistoiese.

Fu ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Careggi di Firenze per il grave trauma cranico, contusioni e lacerazioni polmonari della sinfesi pubica. Morì il 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da Virus Sars-Cov-2 in soggetto gravemente politraumatizzato e in stato vegetativo e di minima coscienza da oltre due anni.

Il pm, Leonardo De Gaudio, a conclusione delle indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità di terzi, contestò l’ipotesi di omicidio colposo al presidente della società organizzatrice della 72esima Firenze-Viareggio ed al direttore di gara “per non avere adottato le necessarie cautele, non predisponendo adeguate protezioni morbide, senza peraltro segnalare con mezzi e personale in loco il pericolo”.

All’udienza preliminare saranno presenti i due imputati, difesi dall’avv. Nuri Venturelli di Roma. Per la parte offesa sono stati chiamati a comparire Luca Antonelli, padre di Michael, e la madre che ha condotto la sua “battaglia” perché sia fatta giustizia.