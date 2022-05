Le prostitute alloggiavano in un B&B di Ponente

In particolare l’uomo – già arrestato nel 2017 per reati sempre riconducibili al mondo della prostituzione – era il “tassista” delle lucciole, ovvero la persona deputata a portarle in auto sul “luogo di lavoro” per poi tornare a prenderle generalmente a notte fonda.

Il dettaglio più preoccupante che emerge dall’indagine è che le prostitute rumene – che ogni mese erano in grado di guadagnare circa diecimila euro ciascuna – alloggiavano in un albergo di Cesenatico, più precisamente in un hotel bed and breakfast della frazione di Ponente.