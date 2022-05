L’India a casa mia: l’idea di cucina, danza e… non solo di Erika

Una novità per Cesenatico e per chi è affasciato dalla magia dell’India. Un’occasione per immergersi, in una serata, nell’atmosfera orientale.

L’idea è di Erika Scotton e si chiama: L’India a casa mia, un home restaurant vegetariano. Ma non si tratta di sola cucina.

“Ho lavorato nel settore del turismo per tanti anni, poi ho iniziato a pensare a un’attività tutta mia – spiega Erika – dove potevo unire la passione per l’India, la cucina e la danza, ma non solo. Apro la mia casa per cene su prenotazione, ma preparo le mie ricette anche per privati e locali pubblici a domicilio. Inoltre organizzo corsi legati all’India”.