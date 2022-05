Nel weekend Cesenatico capitale italiana del Beach Volley

Dal 6 all’8 maggio, per il secondo anno consecutivo, Cesenatico diventa la capitale italiana del Beach Volley. Partono oggi, infatti, le Finals di Aibvc (Associazione Italiana Beach Volley Italia).

Attesi in Piazza Costa 30 società italiane per un totale di 1000 atleti che si sfideranno su oltre 40 campi in circa 900 partite. Dieci le categorie in gara.