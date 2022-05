Partito il maxi-ripascimento nelle aree critiche dell’arenile

Il “progettone”, come è stato ribattezzato, prevede l’estrazione in mare di oltre un milione di metri cubi di sabbia. Durante le operazioni, per non intralciare le ruspe e l’utilizzo delle grosse condutture d’acciaio da due chilometri di lunghezza che aspireranno la sabbia a diverse miglia dalla costa, nei tratti di costa interessati dall’intervento sarà istituito il divieto di balneazione.

Ad occuparsi dei lavori la Società italiana Dragaggi specializzata in questo genere di metodica.