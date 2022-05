L’intervista felliniana. Ecco il gabbiano di Romagna

a cura di Federica Gualdani

Il gabbiano a Cesenatico è un po’ una croce delizia. Molto fotografato, ma particolarmente osteggiato per il suo non essere proprio un usignolo. Solo pochi giorni fa è tornato alla ribalta delle cronache per il fantomatico piano di contenimeto che non ha mai portato sensibili cambiamenti. Ma c’è un gabbiano di cui proprio non si può fare a meno. È presente sui social ed è tutt’altro che fastidioso perché è il Gabbiano di Romagna.

Gabbiano di Romagna, diciamocelo, non è che lei sia un animale particolarmente gradito. Almeno da queste parti. Pensa che si tratti di una questione culturale della località o è il gabbiano in quanto tale a non suscitare una particolare ammirazione? E perché, secondo lei?

“C’è una cosa che di voi essere umani non capisco. Vi sento quando dite: “Eh i pettirossi, quanto sono carini! Oh vedi le rondini, che bello, fanno primavera! Uh i canarini quando sono bravi a cantare, senti”. Ecco io e mio cugino, il piccione, no. Perché? Solo perché sono un po’ monello e “leggermente” aggressivo?

Hai presente quando hai sete e stai per comprare una bottiglietta d’acqua di plastica e ti viene in mente lo sguardo severo ma giusto di Greta Thunberg? Ecco io ho quello sguardo lì, sarà per quello? Vi rompo un po’ le scatole ma alla fine avete un po’ di colpa anche voi”.