Memorial Michael Antonelli, vince Perracchione

Epilogo in volata per quindici corridori, dopo una gara combattuta e contrassegnata dall’azione di Simone Facchinetti (Team UnipolGlass), Gabriele De Fabritiis (Team Ballerini) e Filippo Fiorentini (Sidermec F.lli Vitali), iniziata al km 50 e durata, per Facchinetti e De Fabritiis, fino allo scollinamento del secondo gpm (km 91 dei 103 da percorrere). Non a caso, il ligure De Fabritiis, poi terzo all’arrivo, è stato insignito della palma di più combattivo.