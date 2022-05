Wine festival e Influencer, la ricetta dei giovani Adac

Nell’ultimo anno il gruppo giovani si è arricchito di ragazzi in gamba per lo più di 20/25 anni in grado di apportare importanti idee e nuovi progetti. Si è formata una significativa collaborazione tra new entry e più grandi, un gruppo unito che si è confrontato e ha saputo mettere a punto due importanti progetti.

Wine Festival e Influencer Tour, sono i progetti che si stanno concretizzando e che apriranno le porte alla nuova stagione turistica.

Il territorio romagnolo offre tante possibilità e risorse da sfruttare, l’enogastronomia, per la quale siamo conosciuti in tutta Italia e oltre, può e deve essere un motivo imprescindibile di incoming per Cesenatico. Ecco che nasce il Cesenatico Wine Festival, che quest’anno si presenta alla seconda edizione con una veste nuova e più intima. L’evento del vino, si terrà venerdì 3 giugno 2022 nella cornice della meravigliosa Piazza delle Conserve. Parteciperanno all’evento cantine del territorio, che avranno la possibilità di far conoscere le proprie eccellenze e comunicare la passione romagnola attraverso un calice di vino. Saranno presenti inoltre food truck di prodotti locali come piadina, salumi e fritto del nostro mare Adriatico, nonché musica di band locali che allieteranno la serata.