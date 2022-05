A giugno a Rivabella le lezioni di canto di Karima

Karima – autrice di tre album e protagonista di diversi programmi televisivi – porterà al Mamì la sua energia e le sue magnifiche doti da insegnante di canto, presentando un progetto nuovo e articolato, dove convivono molte arti: yoga, tai-chi e canto.

Il programma si articola in due giornate così organizzate: sabato (9:30-13) cerchio d’introduzione e di presentazione, da dove proviene e come si muove la voce, approccio alla respirazione, riscaldamento fisico-muscolare di tutte le catene coinvolte nell’uso della fonazione, come rispettare il proprio strumento. Dopo la pausa pranzo si riparte alle 14 con “Si canta!”: ogni partecipante porterà in audizione una canzone a suo piacere con la base musicale o si accompagnerà col proprio strumento.