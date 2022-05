Cesenatico conferma la Bandiera Blu anche per il 2022

La Bandiera Blu.

La Bandiera Blu, importante riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, viene assegnata ogni anno in 49 paesi, con il supporto del UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale ed è riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

“La Bandiera Blu è diventato un riconoscimento abituale per Cesenatico ma non per questo scontato ed è giusto celebrarlo ogni volta: averlo certifica la nostra località sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista turistico. Lo vedo come un risultato raggiunto dal gruppo, frutto del lavoro dei tecnici comunali che ringrazio, dell’Amministrazione ma anche dei cittadini e degli imprenditori del nostro tessuto economico”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Siamo onorati di questo riconoscimento e felici di avere una certificazione dal punto di vista ambientale di quella che è la nostra offerta turistica. Cesenatico è confortevole, accogliente e anche green e la bandiera blu che sventola sulle nostre spiagge ne è la conferma più bella”, spiega il vice-sindaco Lorena Fantozzi.

“La Bandiera Blu è anche un riconoscimento importante dal punto di vista turistico e del marketing perché permette a Cesenatico di contare su un riconoscimento prestigioso e di attrattiva ma anche ricco di contenuti e significati. Il turista sa cosa significa ricevere queste certificazioni e poterci contare ogni anno ancora ci rende orgogliosi”, conclude l’assessore Gaia Morara.