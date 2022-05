Occhio al raggiro della “Sicurezza Italiana Gas Srl”

Ebbene, come spiega il sindaco Gozzoli in un opportuno post pubblicato sulla sua pagina Facebook – “non si tratta di incaricati né del Comune di Cesenatico né di nessun altro ente pubblico. I dispositivi che vi chiedono di installare non sono assolutamente obbligatori, non ci sono motivi di sicurezza per farlo e non ci sono disposizioni dalle aziende che gestiscono la rete Gas. Fate attenzione visto l’imperversare di truffe simili sul territorio, non fate entrare in casa personale non autorizzato e avvertite amici e parenti, soprattutto se anziani. Se gli incaricati si presentano a casa avvertite i Carabinieri”.