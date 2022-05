Fratelli d’Italia: “Pug in ritardo, imprese in grande difficoltà”

“La situazione in cui ci troviamo a Cesenatico si è dimostrata alquanto inaspettata, quantomeno per noi di Fratelli d’Italia. Si pensava, infatti, che in merito al nuovo Piano Urbanistico l’amministrazione comunale si dimostrasse molto più celere circa la sua approvazione e, più in generale, alla sua applicazione sul territorio. Ora, arrivati ad inizio maggio, non sappiamo quando ci sarà l’approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale)”.

La denuncia di una mala gestione e di un estremo ritardo nell’adozione del PUG, da parte del Comune di Cesenatico, arriva da Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale: “Dopo che il Sindaco Gozzoli e l’intera Amministrazione Comunale avevano promesso in campagna elettorale che tutto questo si sarebbe concretizzato in breve tempo dalla vittoria delle elezioni – si legge nella nota di Zarrelli – sono invece passati 7 mesi e ora scopriamo che dopo una variazione votata in regione, per l’estate pare si possa avere qualche data per discuterne in consiglio comunale”.